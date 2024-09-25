Українські війська знищили колону російської техніки на Донецькому напрямку: у ЗСУ показали кадри операції

Знищення колони російської техніки на Донецького напрямку. Фото: кадр із відео

На Донецькому напрямку колона військ РФ зупинилася біля дороги, внаслідок чого велика кількість техніки зосередилася в одній точці. Про це повідомили у 14-му полку безпілотних авіаційних комплексів Сил безпілотних систем ЗСУ.

В результаті завдяки аеророзвідці та ударам реактивної артилерії ЗСУ знищили цю колону.

Судячи з відео, зокрема, для ударів використовувалися касетні боєприпаси.

Нагадаємо, що Нацгвардія знищила великий склад боєприпасів росіян на Покровському напрямку.