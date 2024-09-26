В Краматорской ГВА рассказали о последствиях вчерашнего обстрела города

Последствия обстрела Краматорска днем 25 сентября. Фото: ГВА

Три ребенка оказались в больнице из-за вчерашних ударов российских войск по городу Краматорск Донецкой области. Об этом утром 26 сентября сообщил начальник городской военной администрация Александр Гончаренко.

По словам руководителя ГВА, в результате российских обстрелов 25 сентября два человека погибли, 16 раненых доставлены в больницу, из них — три ребёнка в возрасте 15, 10 и 4 лет.

Из-за российской атаки повреждены 39 многоквартирных домов, 2 детских сада, школа, 2 торговых центра, 3 магазина, 3 кафе, 13 автомобилей.



По данным полиции, российская авиация сбросила на Краматорск две бомбы «ФАБ-250» с модулями УМПК.

Напомним, российские военные ударили по Краматорску днем в среду, 25 сентября. Под обстрел попали два многоэтажных дома в центре города.