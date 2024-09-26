У Краматорській МВА розповіли про наслідки вчорашнього обстрілу міста

Наслідки обстрілу Краматорська вдень 25 вересня. Фото: МВА

Три дитини опинилися в лікарні через вчорашні удари російських військ по місту Краматорськ Донецької області. Про це вранці 26 вересня повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

За словами керівника МВА, в результаті російських обстрілів 25 вересня двоє людей загинули, 16 поранених доставлені до лікарні, з них — три дитини віком 15, 10 та 4 років.

Через російську атаку пошкоджено 39 багатоквартирних будинків, 2 дитячі садки, школа, 2 торгівельні центри, 3 магазини, 3 кафе, 13 автомобілів.

Нагадаємо, російські військові вдарили по Краматорську вдень у середу, 25 вересня. Під обстріл потрапили два багатоповерхові будинки в центрі міста.