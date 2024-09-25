Российские войска ударили по жилым многоэтажкам в Краматорске

Последствия российского удара по Краматорску днем 25 сентября. Фото: Новости Донбасса

Сегодня днем произошли «прилеты» в десятиэтажный и пятиэтажные дома в центре Краматорска. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

По свидетельству местных жителей, в городе прогремело не меньше трех мощных взрывов.



Журналисты «Новостей Донбасса» передали фото последствий после «прилетов».



Сообщается, что как минимум два удара пришлись по жилым многоэтажкам в центре города.



Также местные жители пишут, что к местам «прилетов» едут «скорые», слышны крики людей.



Обновлено. По меньшей мере 1 человек погиб и 15 ранены — таковы предварительные последствия удара по Краматорску по состоянию на 17:00, сообщает Донецкая ОВА.