Россия ракетами «Кинжал» ударила по Украине: самолеты оккупантов атаковали два раза

26 сентября российские истребители-перехватчики МиГ-31К аэробаллистическими ракетами «Кинжал» атаковали Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Первые два «Кинжала» запустили около 10:00.

Атака повторилась в 10:50. Исходя из сообщений ВС ВСУ, на этот раз Россия выпустила четыре «Кинжала».

Согласно информации мониторинговых Телеграм-каналов, все ракеты летели в сторону города Староконстантинов Хмельницкой области, где находится аэродром.

В 11:15 в Украине объявили отбой тревоги, носители «Кинжалов» МиГ-31К покинули пусковые рубежи.

Напомним, что ночью 26 сентября силы ПВО сбили четыре ракеты и 66 «шахедов».