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РФ нанесла удар по Украине ракетами и БПЛА: известно, как отработала ПВО

26 сентября 2024, 09:48

РФ нанесла удар по Украине ракетами и БПЛА: известно, как отработала ПВО

ПВО сбила ракеты и БПЛА. Фото: Воздушные силы ПВО сбила ракеты и БПЛА. Фото: Воздушные силы

Российские оккупанты 26 сентября ударили по Украине с помощью шести ракет и 78 ударных дронов-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны сбили четыре ракеты и 66 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

«В ночь на 26 сентября 2024 года враг атаковал Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской область, Одесскую область — четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БпЛА типа «Shahed», — говорится в сообщении.

В результате работы противовоздушной обороны были сбиты четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА. Восемь вражеских беспилотников локально потеряно в нескольких регионах Украины, один — вернулся в Россию, еще один остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях.

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