Росія ракетами «Кинджал» вдарила по Україні: літаки окупантів атакували двічі

26 вересня російські винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К аеробалістичними ракетами «Кинджал» атакували Україну. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Перші два «Кинджали» запустили близько 10:00.

Атака повторилася о 10:50. Виходячи з повідомлень ПС ЗСУ, цього разу Росія випустила чотири «Кинджали».

За інформацією моніторингових Телеграм-каналів, усі ракети летіли у бік міста Старокостянтинів Хмельницької області, де знаходиться аеродром.

Об 11:15 в Україні оголосили відбій тривоги, носії «Кинджалів» МіГ-31К залишили пускові рубежі.

Нагадаємо, що вночі 26 вересня сили ППО збили чотири ракети та 66 «шахедів».