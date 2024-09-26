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Росія ракетами «Кинджал» вдарила по Україні: літаки окупантів атакували двічі

26 вересня 2024, 11:24

Росія ракетами «Кинджал» вдарила по Україні: літаки окупантів атакували двічі

26 вересня російські винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К аеробалістичними ракетами «Кинджал» атакували Україну. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Перші два «Кинджали» запустили близько 10:00.

Атака повторилася о 10:50. Виходячи з повідомлень ПС ЗСУ, цього разу Росія випустила чотири «Кинджали».

За інформацією моніторингових Телеграм-каналів, усі ракети летіли у бік міста Старокостянтинів Хмельницької області, де знаходиться аеродром.

Об 11:15 в Україні оголосили відбій тривоги, носії «Кинджалів» МіГ-31К залишили пускові рубежі.

Нагадаємо, що вночі 26 вересня сили ППО збили чотири ракети та 66 «шахедів».

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