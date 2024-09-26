Военнослужащий из Ростова-на-Дону покончил с собой на шахте Засядько в Донецке

Шахта имени Засядько в Донецке. Фото: Новости Донбасса

По предварительной информации, 34-летний военнослужащий Максим Жулев из российского Ростова-на-Дону выстрелил себе в голову из автомата АК-12 в оккупированном Донецке. Об этом сообщают источники издания ASTRA.

Отмечается, что самоубийство произошло на территории шахты имени Засядько в расположении воинской части 24314.

Причины самоубийство военнослужащего неизвестны.

«Эта шахта находится в Киевском районе Донецка и работает на полную мощность. Иногда ее работу останавливают из-за обстрелов», — пишет издание.

По словам источников ASTRA, командиры 5-й бригады устроили настоящий «концлагерь» на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке. Именно там перед смертью военные из 5-й бригады пытали американского «военкора» Рассела Бентли.