Следком РФ признал, что пропагандиста Рассела Бентли убили российские военные в Донецке

СК РФ признал, что американского «военкора» в Донецке убили военные РФ. Фото: соцсети

В Следственном комитете РФ сообщили о завершении предварительного расследования уголовного дела об убийстве «военкора» с гражданствами США и России Рассела Бентли. Четырех российских военных обвинили в жестоком насилии, а также в попытке скрыть следы убийства.



Как отмечается, окончено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных Сил РФ Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова.



«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении группой лиц действий, явно выходящих за пределы их полномочий, применении физического насилия и пыток, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, а также в укрывательстве особо тяжкого преступления путем перемещения останков умершего в другое место (ч. 5 ст. 286 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ, ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 316 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Кого обвиняют в убийстве Рассела Бентли

Судя по информации из открытых источников, все четверо военных 5-й бригады, обвиняемые в убийстве Рассела Бентли, являются жителями оккупированной части Донецкой области.



Так, согласно сайту «Миротворец», житель Донецка Виталий Вансяцкий уже по состоянию на 2016 год являлся заместителем командира танкового батальона 5-й бригады «ДНР».



Горловчанин Владислав Агальцев также числится в базе «Миротворца» в качестве боевика группировки «ДНР».



Житель Енакиево Владимир Бажин тоже указан в этой базе как боевик 5-й бригады «ДНР».



Про командира танковой роты 5-й бригады Андрея Иорданова рассказывала его жена Ольга. Вместе с сестрой Бажина Ириной Мальцевой в июне она записала видеообращение к Владимиру Путину. Женщины утверждают, что их близких «незаконно» удерживают местные «правоохранители» под руководством российских следователей.



«Мы так радовались, когда пришла Россия, что наконец-то мы будем жить с каким-то порядком, с какими-то законами. А получается, что мы пришли к тому, что мы живем с еще большим беззаконием и каждый, кто имеет здесь хоть какую-то власть, творит все, что хочет», — заявила тогда Ольга Иорданова.



5-я бригада группировки «ДНР» была создана в оккупированном Донецке в 2014 году при участии России. В нее вошли боевики, в том числе из числа жителей Донбасса. К концу 2022 года 5-я бригада официально вошла в состав ВС РФ.



Что известно об убийстве Рассела Бентли

Рассел Бентли пропал в Петровском районе Донецка 8 апреля. По словам жены, он отправился на место обстрела, чтобы помочь пострадавшим и зафиксировать последствия. Было открыто уголовное дело по факту пропажи.



Позже его жена сообщила, что его похитили российские военные возле автобазы в Петровском районе.



В батальоне «Восток», в составе которого воевал Бентли в 2014–2017 годах, весной заявляли, что его убийц покрывают.



По предварительным данным, местных «следователей», российские военные похитили Бентли после того, как услышали его американский акцент. Его приняли за «шпиона». Останки «Техаса» до сих пор не найдены, его тело могли взорвать в автомобиле.



Рассел Бентли родился в Техасе и большую часть жизни прожил в этом американском штате. В 2014 году приехал в Донецк и вступил в ряды боевиков «ДНР». В 2017 году стал «военным корреспондентом» и блогером, сотрудничал с прокремлевскими СМИ.



Бентли остался жить в Донецке, где женился на местной жительнице.