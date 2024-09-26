Військовослужбовець із Ростова-на-Дону наклав на себе руки на шахті Засядька в Донецьку

Шахта імені Засядька у Донецьку. Фото: Новини Донбасу

За попередньою інформацією, 34-річний військовослужбовець Максим Жулєв із російського Ростова-на-Дону вистрілив собі у голову з автомата АК-12 в окупованому Донецьку. Про це повідомляють джерела ASTRA.

Зазначається, що самогубство сталося на території шахти імені Засядька у розташуванні військової частини 24314.

Причини самогубства військовослужбовця невідомі.

«Ця шахта знаходиться у Київському районі Донецька та працює на повну потужність. Іноді її роботу зупиняють через обстріл», — пише видання.

За словами джерел ASTRA, командири 5-ї бригади влаштували справжній «концтабір» на території покинутої Петрівської шахти у Донецьку. Саме там перед смертю військові з 5-ї бригади катували американського «військора» Рассела Бентлі.