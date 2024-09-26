Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Жители трех сел Покровской громады остались без электроснабжения

26 сентября 2024, 11:59

Жители трех сел Покровской громады остались без электроснабжения

В селах Перше Травня, Зверево и Песчаное Покровского района Донецкой области отсутствует электроснабжение. Причиной этого послужило попадания со стороны РФ в энергетические объекты ДТЭК. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.

Все эти населенные пункты, приближенные к городу, питались от трансформаторной подстанции мощностью 110 кВ, которая расположена в месте активных боевых действий. Из-за угрозы жизни и здоровью энергетиков и большого объема повреждений, восстановить ее пока технически невозможно.

«Враг продолжает бить по объектам критической инфраструктуры, оставляя наших жителей без благ гражданской жизни. Рискуя собственной жизнью, специалисты экстренных служб прилагают максимум усилий, чтобы вернуть в дома жителей громады электро- и газоснабжение, но часто также становятся мишенью врага, попадают под обстрелы», — отметил начальник Покровской ГВА Сергей Добряк.



Ранее мы писали, что в городах Покровск и Родинское Донецкой области возобновляют газоснабжение

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область
Прочее
Электроснабжение

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
11:57
Военнослужащий из Ростова-на-Дону покончил с собой на шахте Засядько в Донецке
23:43
В оккупированном Луганске задержали экс-мэра Сочи, который поехал воевать против Украины: его подозревают в растрате
23:05
Главное за день: Угледар под угрозой захвата. Обстрел Краматорска
21:26
Пушилин заявил, что фейковая «ДНР» будет сотрудничать с Сирией в «сферах торговли и культуры»: уже готова «делегация»
11:22
Украинские военные начали отступать из Угледара — Forbes
23:00
Главное за день: В черте Угледара начались бои. РФ снова ударила по домам в Харькове
22:39
Уцелевших домов почти не осталось: на оккупированной Луганщине из-за масштабных лесных пожаров на 95% сгорел поселок – ОВА
22:15
Оккупированный Мариуполь не готов к отопительному сезону: жители нескольких районов могут остаться без тепла
17:41
«Верховный суд ЛНР» вынес «приговор» гражданину Украины, которого оккупанты обвинили в шпионаже за ВС РФ
15:51
Российские войска штурмуют Угледар и уничтожают город
13:14
Жители Мариуполя живут в аварийных домах: оккупанты не реагируют на жалобы
12:38
В оккупированной Горловке погиб начальник пожарной службы
23:06
Главное за день: Обстрел Краматорска и Запорожья. Пытки в оккупации
22:10
Все еще пожароопасно: на оккупированной Луганщине ежедневно горит сухая трава
21:42
«ЛНР» заключила в колонию мужчину, который против «СВО» — его обвинили в «шпионаже»
18:27
«ДНР»: В Донецке и Горловке ранены два человека
16:10
Троих украинских военнопленных «ДНР» заключила в колонию за «ущерб государству» — разрушенный мост во время боев
22:00
Главное за день: Росармия атакует Донетчину. Две женщины погибли в шахте из-за обстрела
22:00
Главное за день: План Зеленского. РФ продолжает атаковать Харьков и Кривой Рог
17:46
Российские военные устроили ДТП в центре Донецка
все новости
12:57
Авиаудар по многоэтажке в Харькове: количество жертв снова возросло
11:59
Жители трех сел Покровской громады остались без электроснабжения
11:57
Военнослужащий из Ростова-на-Дону покончил с собой на шахте Засядько в Донецке
11:24
Россия ракетами «Кинжал» ударила по Украине: самолеты оккупантов атаковали два раза
11:10
В Краматорской ГВА рассказали о последствиях вчерашнего обстрела города
11:00
Армия РФ обстреляла Лиман: загорелась крыша пятиэтажки, спасатели тушили масштабный пожар
10:50
Армия РФ за сутки обстреляла Донетчину более 20 раз — Филашкин
10:22
За сутки под удар попали три населенных пункта Покровской громады: есть повреждения
10:10
Райгородок в Донецкой области подвергся массированному обстрелу: пропал свет
09:48
РФ нанесла удар по Украине ракетами и БПЛА: известно, как отработала ПВО
09:37
США объявили новый пакет военной помощи Украине на 375 миллионов долларов. Что получат ВСУ
09:16
Удар по центру Краматорска: ранены глава городской организации Красного Креста и несколько сотрудников
08:47
Четыре человека погибли и 19 ранены в Донецкой области в результате российских обстрелов за сутки
08:20
Киев массированно атаковали беспилотники: в горадминистрации рассказали о последствиях
07:45
В Запорожье из-за ночного обстрела ранены семь человек, среди них — ребенок
23:43
В оккупированном Луганске задержали экс-мэра Сочи, который поехал воевать против Украины: его подозревают в растрате
23:05
Главное за день: Угледар под угрозой захвата. Обстрел Краматорска
22:54
В Покровске и Родинском возобновляют газоснабжение: частные сектора городов уже с газом
22:26
Украинские войска уничтожили колонну российской техники на Донецком направлении: в ВСУ показали кадры операции
21:59
Россия может применить ядерное оружие в случае массированной атаки беспилотников на ее территорию – Путин
все новости
ВИДЕО
Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский во время судебного заседания. Фото: Суды общей юрисдикции города Москва В оккупированном Луганске задержали экс-мэра Сочи, который поехал воевать против Украины: его подозревают в растрате
25 сентября, 23:43
Уничтожение колонны российской техники на Донецком направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска уничтожили колонну российской техники на Донецком направлении: в ВСУ показали кадры операции
25 сентября, 22:26
Столб дыма после удара по большому складу БК россиян на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Нацгвардия уничтожила большой склад боеприпасов россиян на Покровском направлении: кадры
25 сентября, 19:58
Россияне атакуют Покровск. Фото: прокуратура В ОВА ответили, сколько гражданских остается в Покровске, Курахово и Торецке
25 сентября, 18:19
Отдельные российские ДРГ пытаются прорываться в город. Фото: полиция Ситуация сложная: ДРГ РФ пытаются прорваться в Угледар
25 сентября, 17:55
Последствия российского обстрела центра Краматорска. Фото: «Новости Донбасса» Обстрел центра Краматорска: известно о двух погибших и около 20 раненых, среди них три ребенка
25 сентября, 17:37

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор