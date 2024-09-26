Жители трех сел Покровской громады остались без электроснабжения

В селах Перше Травня, Зверево и Песчаное Покровского района Донецкой области отсутствует электроснабжение. Причиной этого послужило попадания со стороны РФ в энергетические объекты ДТЭК. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



Все эти населенные пункты, приближенные к городу, питались от трансформаторной подстанции мощностью 110 кВ, которая расположена в месте активных боевых действий. Из-за угрозы жизни и здоровью энергетиков и большого объема повреждений, восстановить ее пока технически невозможно.



«Враг продолжает бить по объектам критической инфраструктуры, оставляя наших жителей без благ гражданской жизни. Рискуя собственной жизнью, специалисты экстренных служб прилагают максимум усилий, чтобы вернуть в дома жителей громады электро- и газоснабжение, но часто также становятся мишенью врага, попадают под обстрелы», — отметил начальник Покровской ГВА Сергей Добряк.





Ранее мы писали, что в городах Покровск и Родинское Донецкой области возобновляют газоснабжение.