Мешканці трьох сіл Покровської громади залишились без електропостачання

У селах Перше Травня, Звірове та Піщане Покровського району Донецької області відсутнє електропостачання. Причиною цього стало попадання з боку РФ в енергетичні об'єкти ДТЕК. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Всі ці населені пункти, наближені до міста, харчувалися трансформаторною підстанцією потужністю 110 кВ, яка розташована в місці активних бойових дій. Через загрозу життю та здоров'ю енергетиків та великого обсягу пошкоджень, відновити її поки що технічно неможливо.



«Ворог продовжує бити по об'єктах критичної інфраструктури, залишаючи наших мешканців без благ громадянського життя. Ризикуючи власним життям, фахівці екстрених служб докладають максимум зусиль, щоб повернути до будинків мешканців громади електро- та газопостачання, але часто також стають мішенню ворога, підпадають під обстріл», — зазначив МВА Сергій Добряк.





Раніше ми писали, що у містах Покровськ та Родинське Донецької області відновлюють газопостачання.