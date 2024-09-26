Україна закликала керівну партію Грузії не використовувати кадри з наслідками російських обстрілів для піару

Міністерство закордонних справ України виступило із засудженням рекламної кампанії партії «Грузинська мрія». Йдеться про рекламні банери в Грузії від керівної партії уряду.



На них політсила використала фотографії українських міст, зокрема Маріуполя, які постраждали від російських обстрілів. Таким чином у партії, ймовірно, натякають, що таке ж може статися і з грузинськими містами, якщо при владі стоятиме інша політична сила.



МЗС України пише, що вважає «неприпустимим використання у політичній рекламі зображень жахливих наслідків безжальної війни Росії проти України, страждань та крові тисяч невинних людей, руйнувань церковних святинь та культурного надбання людства».



«Грузинський народ може не боятися нової війни, доки Україна чинить опір російській агресії. Страшна ціна цього опору — це також ціна миру в Грузії», — зазначили у МЗС України.



МЗС закликало уряд Грузії, партію влади «Грузинська мрія» та всі зацікавлені сторони «утримуватися від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії».



Також у відомстві висловили сподівання, що парламентські вибори в Грузії «пройдуть мирним та демократичним шляхом, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО».