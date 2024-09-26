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Не знают даже члены семьи: Как готовят участников украинского сопротивления в оккупации

26 сентября 2024, 23:30

Не знают даже члены семьи: Как готовят участников украинского сопротивления в оккупации

Украинские Силы специальных операций ищут и готовят участников движения сопротивления для разведки и диверсий на оккупированных Россией территориях. Это длительный, кропотливый процесс, а работа участников сопротивления — опасна — люди рискуют жизнями. 

Как пишет Hromadske, изданию удалось поговорить с военнослужащим ССО, который анонимно рассказал о подготовке разведчиков и партизанов — они занимаются, в том числе диверсиями на оккупированной территории. 

По словам собеседника, одна из задач ССО на захваченных РФ территориях Украины — «поднять градус недовольства оккупационными властями».

Людей, которые работают на Украину на оккупированных территориях, называют «конфидентами», поскольку они работают на конфиденциальной основе. 

Каждого «конфидента» готовят для выполнения конкретной задачи: от рисования проукраинских граффити и распространения листовок до подготовки мест хранения оружия, подрыва мостов и убийств российских военных. 

«Наше вовлеченное лицо на оккупированной территории может надеяться только на себя. Следовательно, мы должны его научить не подвергаться опасности», — рассказал военный.

Поиск «конфидента» ведут через различные каналы, а кандидаты проходят тщательную проверку. В ССО ориентируются на людей, «которые патриотически и добросовестно готовы выполнять задачи движения сопротивления». Затем среди них выбирают тех, кто сможет выполнять эту работу.

По словам военного, ВСУ не работают с несовершеннолетними и недееспособными людьми. Прошедших отбор готовят как дистанционно, так и очно.

О том, что человек сотрудничает с Украиной, не должны знать даже члены его семьи, разве что они вместе работают в ССО.

Среди задач «конфидентов» — внедрение в оккупационные органы. Для этого люди могут вести пророссийские сайты или работать в местных так называемых «администрациях». 

Если у украинского агента «сдают нервы» или ему что-то угрожает, представители ССО вывозят его вместе с семьей, утверждает собеседник Hromadske. Он заявил, что план эвакуации разрабатывается, как только конфидент начинает работать на Силы специальных операций.

Военнослужащий подчеркнул, что работа под прикрытием опасна. И бывают случаи, когда такие люди попадают в застенки ФСБ РФ. 

«Да, есть случаи, когда наши конфиденты гибнут в лапах ФСБ. Но война — это война, а не детские игры в разведчиков», — сказал источник.

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