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Не знають навіть члени сім'ї: Як готують учасників українського спротиву в окупації

26 вересня 2024, 23:30

Не знають навіть члени сім'ї: Як готують учасників українського спротиву в окупації

Українські Сили спеціальних операцій шукають та готують учасників руху опору для розвідки та диверсій на окупованих Росією територіях. Це тривалий, копіткий процес, а робота учасників спротиву — небезпечна — люди ризикують життям.

 Як пише Hromadske, виданню вдалося поговорити з військовослужбовцем ССО, який анонімно розповів про підготовку розвідників та партизанів — вони займаються, зокрема диверсіями на окупованій території.

 За словами співрозмовника, одне із завдань ССО на захоплених РФ територіях України — «підняти градус невдоволення окупаційною владою».

Людей, які працюють в Україні на окупованих територіях, називають «конфіденти», оскільки вони працюють на конфіденційній основі.

 Кожного «конфідента» готують до виконання конкретного завдання: від малювання проукраїнських графіті та розповсюдження листівок до підготовки місць зберігання зброї, підриву мостів та вбивств російських військових.

 «Наша залучена особа на окупованій території може сподіватися лише на себе. Отже, ми повинні його навчити не наражатися на небезпеку», — розповів військовий.

Пошук «конфідента» проводять через різні канали, а кандидати проходять ретельну перевірку. У ССО орієнтуються на людей, «які патріотично та сумлінно готові виконувати завдання руху опору». Потім серед них обирають тих, хто зможе виконувати цю роботу.

За словами військового, ЗСУ не працюють із неповнолітніми та недієздатними людьми. Тих, хто пройшов відбір готують як дистанційно, так і очно.

Про те, що людина співпрацює з Україною, не повинні знати навіть члени її сім'ї, хіба що вони разом працюють у ССО.

Серед завдань «конфідентів» — впровадження в окупаційні органи. Для цього люди можуть вести проросійські сайти або працювати у місцевих так званих адміністраціях.

 Якщо в українського агента «здають нерви» чи йому щось загрожує, представники ССО вивозять його разом із сім'єю, стверджує співрозмовник Hromadske. Він заявив, що план евакуації розробляється, як тільки конфідент починає працювати на Сили спеціальних операцій.

Військовослужбовець наголосив, що робота під прикриттям небезпечна. І трапляються випадки, коли такі люди потрапляють у катівні ФСБ РФ.

 «Так, є випадки, коли наші конфіденти гинуть у лапах ФСБ. Але війна — це війна, а не дитячі ігри у розвідників», — сказало джерело.

ТЕГИ

Організації
партизани ССО рух опору

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