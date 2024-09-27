В Константиновке, Краматорске и Дружковке утром прогремели взрывы

В пятницу, 27 сентября, приблизительно в 9:00 жителя Константиновки, Дружковки и Краматорска Донецкой области сообщили о громких взрывах.
Незадолго до этого мониторинговые каналы предупредили об угрозе применения управляемых авиабомб по территории Краматорского района.
Взрывы прозвучали после сирены.
Телеграм-канал «Типичная Константиновка» опубликовал фото поднимающегося дыма после «прилета» в городе.
К этому часу нет официальной информации о пострадавших и разрушениях в результате российской атаки.
Ранее сообщалось, что в результате российского удара по Краматорску 25 сентября два человека погибли 19 ранены.
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