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В Константиновке, Краматорске и Дружковке утром прогремели взрывы

27 сентября 2024, 09:40

В Константиновке, Краматорске и Дружковке утром прогремели взрывы

Столб дыма над Константиновкой после утреннего «прилета». Фото: Типичная Константиновка/Telegram Столб дыма над Константиновкой после утреннего «прилета». Фото: Типичная Константиновка/Telegram

В пятницу, 27 сентября, приблизительно в 9:00 жителя Константиновки, Дружковки и Краматорска Донецкой области сообщили о громких взрывах.

Незадолго до этого мониторинговые каналы предупредили об угрозе применения управляемых авиабомб по территории Краматорского района.

Взрывы прозвучали после сирены.

Телеграм-канал «Типичная Константиновка» опубликовал фото поднимающегося дыма после «прилета» в городе. 

К этому часу нет официальной информации о пострадавших и разрушениях в результате российской атаки.

Ранее сообщалось, что в результате российского удара по Краматорску 25 сентября два человека погибли 19 ранены

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