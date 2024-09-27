У Костянтинівці, Краматорську та Дружківці вранці пролунали вибухи

Стовп диму над Костянтинівкою після ранкового прильоту. Фото: Типова Костянтинівка/Telegram

У п'ятницю, 27 вересня, приблизно о 9:00 мешканці Костянтинівки, Дружківки та Краматорська Донецької області повідомили про гучні вибухи.

Незадовго до цього моніторингові канали попередили про загрозу застосування керованих авіабомб по території Краматорського району.

Вибухи пролунали після сирени.

Телеграм-канал «Типова Костянтинівка» опублікував фото диму, що піднімається, після «прильоту» в місті.

Наразі немає офіційної інформації про постраждалих і руйнування внаслідок російської атаки.

Раніше повідомлялося, що в результаті російського удару по Краматорську 25 вересня двоє людей загинуло, 19 поранено.