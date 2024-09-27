Силы ПВО сбили 24 из 32 дронов — Воздушные силы

ПВО сбила 24 БПЛА. Фото: Воздушные силы

Российская армия 27 сентября в очередной раз ударила по Украине тремя ракетами и ударными дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 24 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«В ночь на 27 сентября 2024 года противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из оккупированного Крыма, двумя крылатыми ракетами Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 32 ударных БПЛА типа «Shahed» (район пусков: Приморско-Ахтарск — РФ)», — говорится в сообщении.



Силы и средства противовоздушной обороны сбили 24 ударных БпЛА типа «Shahed». Один беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, еще один БПЛА локально потерян в результате противодействия РЭБ Сил обороны Украины.



Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.



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