Сили ППО збили 24 з 32 дронів — Повітряні сили

ППО збила 24 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Російська армія 27 вересня вкотре вдарила по Україні трьома ракетами та ударними дронами-камікадзе. Сили ППО збили 24 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«У ніч на 27 вересня 2024 року противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 з окупованого Криму двома крилатими ракетами Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 32 ударні БПЛА типу «Shahed» (район пусків: Приморсько-Ахтарськ — РФ)», — йдеться у повідомленні.



Сили та засоби протиповітряної оборони збили 24 ударні БпЛА типу «Shahed». Один безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, ще один БПЛА локально втрачено через протидію РЕБ Сил оборони України.



Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.



Раніше ми писали, що за 26 вересня росіяни вбили чотирьох мешканців Донецької області.