За сутки армия РФ более 20 раз обстреляла Донецкую область — Филашкин

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

За сутки российские оккупанты 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак повреждены дома, есть пострадавшие и жертвы. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Под ударом три района Донетчины:



Покровский район. В Кураховке ранен человек, повреждены 10 домов, обстреляны Курахово, Трудовое, Дачное, Дальнее и Солнцевка. В Мирнограде ранен человек, повреждены 7 домов. В Покровске ранены 2 человека, повреждено админздание.

Краматорский район. В Новом Лиманской ТГ разрушены 3 дома, в Кривой Луке повреждены 2, в Озерном — 1. В Райгородке Николаевской ТГ повреждены 83 дома, в том числе 8 разрушены. В Тарасовке Ильиновской ТГ повреждено 10 объектов. В Константиновке повреждены 5 частных домов и 2 инфраструктурных объекта, в Веролюбовке - дом и линия электропередач.

Бахмутский район. В Северске погиб человек, повреждены 2 дома. В Торецке 2 человека погибли и 2 ранены, поврежден дом. В Часовом Яру 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 11 домов, многоэтажка и нежилое помещение.



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