За добу армія РФ понад 20 разів обстріляла Донецьку область — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські окупанти обстріляли 27 разів населені пункти Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки, є постраждалі та жертви. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Під ударом три райони Донеччини:



Покровський район. У Курахівці поранено людину, пошкоджено 10 будинків, обстріляні Курахове, Трудове, Дачне, Дальнє і Сонцівка. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено 7 будинків. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район. У Новому Лиманської ТГ зруйновано 3 будинки, у Кривій Луці пошкоджено 2, в Озерному — 1. У Райгородку Миколаївської ТГ пошкоджено 83 будинки, у тому числі 8 зруйновано. У Тарасівці Іллінівської ТГ пошкоджено 10 об'єктів. У Костянтинівці пошкоджено 5 приватних будинків і 2 інфраструктурні об'єкти, у Віролюбівці — будинок і лінію електропередач.

Бахмутський район. У Сіверську загинула людина, пошкоджено 2 будинки. У Торецьку 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено будинок. У Часовому Яру 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджені 11 будинків, багатоповерхівка і нежитлове приміщення.



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