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Российские оккупанты ударили по больнице в Покровске: есть пострадавшие

27 сентября 2024, 10:55

Российские оккупанты ударили по больнице в Покровске: есть пострадавшие

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 26 сентября, дважды обстреляли Покровск, в частности, ударили по больнице, два человека получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.

Отмечается, около 18:20 под обстрел попало одно из городских медицинских учреждений. Из-за взрывной волны были повреждены и близлежащие жилые дома.

«Ранения получили двое местных жителей, они были доставлены в Добропольскую городскую больницу», — резюмировали в ведомстве.

Кроме того, 26 сентября в 16:50 в результате обстрела, который был нанесен по северной части города, произошел пожар, горели хозяйственные постройки. Огнем была охвачена площадь 200 кв. м.

«Ежедневно враг продолжает наносить удары по Покровской громаде, применяя различные виды вооружений», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что за сутки российские оккупанты 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате атак повреждены дома, есть пострадавшие и жертвы.

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