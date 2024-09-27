Російські окупанти вдарили по лікарні у Покровську: є постраждалі

Російські окупанти минулої доби, 26 вересня, двічі обстріляли Покровськ, зокрема, вдарили по лікарні, двоє людей отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

Зазначається, близько 18:20 під обстріл потрапив один з міських медичних закладів. Через вибухову хвилю було пошкоджено й довколишні житлові будинки.



«Поранення отримали двоє місцевих жителів, їх було доставлено до Добропільської міської лікарні», — резюмували у відомстві.



Крім того, 26 вересня о 16:50 внаслідок обстрілу, який було завдано по північній частині міста, сталася пожежа, горіли господарські будівлі. Вогнем було охоплено площу 200 кв. м.



«Щодня ворог продовжує завдавати ударів по Покровській громаді, застосовуючи різні види озброєнь», — йдеться в повідомленні.



Раніше ми писали, що протягом доби російські окупанти 27 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки, є постраждалі та жертви.