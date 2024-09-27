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Яровая в руинах: после деоккупации в поселок вернулись люди и пережили крупный пожар

27 сентября 2024, 16:05

Яровая в руинах: после деоккупации в поселок вернулись люди и пережили крупный пожар

Яровая в руинах: после деоккупации в поселок вернулись люди и пережили крупный пожар

В Донецкой области несмотря на постоянные обстрелы, в поселке Яровая после деоккупации живут люди. Поселок был освобожден осенью 2022 года от российских оккупантов. Сейчас он больше похож на руины, отмечают в полиции Донетчины.

Вместо 2500 жителей теперь в Яровой — 890, в том числе 80 семей с детьми.

В этом месяце масштабные лесные пожары, вызванные вражескими ударами, уничтожили в Яровой десятки домов. Из-за сильного ветра потушить пламя было трудно, поэтому огонь бушевал на территории населенного пункта несколько суток.

Полицейская группа «Белый ангел» показала кадры из поселка во время своего визита с гуманитарной помощью.

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Яровая Лиманская громада

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