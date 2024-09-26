Армия РФ обстреляла Лиман: загорелась крыша пятиэтажки, спасатели тушили масштабный пожар

25 сентября российские войска ударили по городу Лиман Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

В результате обстрела загорелся пятиэтажный жилой дом, хозяйственная постройка и сухая трава.

Спасатели потушили пожар на общей площади 5015 квадратных метров.

Напомним, что 25 сентября оккупанты обстреляли город Константиновка на Донетчине, в результате чего ранения получили два человека, в том числе спасатель.