Спасатели потушили масштабный пожар под Лиманом: огонь уничтожил сотни гектар леса

Масштабный лесной пожар под Лиманом. Фото: ГСЧС

Спасатели потушили масштабный лесной пожар на территории Лиманского лесничества в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

В течение девяти дней бойцы ГСЧС круглосуточно тушили огонь, который охватил обширную территорию. Этот лесной пожар возник 15 сентября в результате российского обстрела. Огонь быстро распространился на большую площадь из-за сильного ветра. В общей сложности огонь уничтожил 800 гектар леса.

Благодаря скоординированным действиям спасатели постепенно локализовали очаги возгорания и спасли десятки гектар леса.

Напомним, что этот пожар возник после обстрела самого города Лиман.