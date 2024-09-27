Ярова в руїнах: після деокупації до селища повернулися люди та пережили велику пожежу

На Донеччині попри постійні обстріли, у селищі Ярова після деокупації живуть люди. Селище було звільнено восени 2022 року від російських окупантів. Зараз воно більше схоже на руїни, зазначають у поліції Донеччини.



Замість 2500 мешканців тепер у Яровій — 890, у тому числі 80 сімей з дітьми.



Цього місяця масштабні лісові пожежі, спричинені ворожими ударами, знищили до Ярової десятки будинків. Через сильний вітер загасити полум'я було важко, тому вогонь вирував на території населеного пункту кілька діб.



Поліцейська група «Білий янгол» показала кадри з селища під час свого візиту з гуманітарною допомогою.