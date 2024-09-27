В Москве судят 72-летнего пенсионера с гражданством США: его обвиняют в наемничестве

Российское пропагандистское агентство «РИА Новости» сообщило, что в Москве начался суд над гражданином США по обвинению в наемничестве.

Подсудимый — 72-летний американец Стивен Хаббард из штата Мичиган. С 2014 года он проживал в Украине. По версии следствия, он воевал «в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне Украины».

При этом из сообщения неясно, где и когда задержали Хаббарда. По данным «РИА Новости», на заседание суда в Москве его доставили сотрудники военной полиции.

Изначально Хаббард перебрался в Украину к женщине, которую «называл женой», однако впоследствии они перестали общаться. Несмотря на это, американец остался в Украине. До сих пор ни российские, ни украинские медиа не писали про него.

Британское агентство Reuters пишет, что женщина, назвавшаяся сестрой Хаббарда, почти три года назад сообщила в фейсбуке, что ее брата «похитили в Украине». По статье о наемничестве в России Хаббарду грозит до 15 лет лишения свободы.