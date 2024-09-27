У Москві судять 72-річного пенсіонера з громадянством США: його звинувачують у найманстві

Російське пропагандистське агентство «РІА Новості» повідомило, що в Москві розпочався суд над громадянином США за звинуваченням у найманстві.

Підсудний — 72-річний американець Стівен Хаббард зі штату Мічиган. З 2014 року він мешкав в Україні. За версією слідства, він воював «як найманець у збройному конфлікті на боці України».

При цьому з повідомлення невідомо, де і коли затримали Хаббарда. За даними «РІА Новості», на засідання суду в Москві його доставили співробітники військової поліції.

Спочатку Хаббард перебрався до України до жінки, яку «називав дружиною», проте згодом вони перестали спілкуватися. Попри це американець залишився в Україні. Досі ні російські, ні українські медіа не писали про нього.

Британське агентство Reuters пише, що жінка, яка назвалася сестрою Хаббарда, майже три роки тому повідомила у фейсбуці, що її брата «викрали в Україні». За статтею про найманство у Росії Хаббарду загрожує до 15 років позбавлення волі.