Минобороны может разрешить становиться на воинский учет онлайн: детали

В министерстве обороны разработали законопроект, который предлагает разрешить призывникам становиться на воинский учет онлайн. В частности, с помощью средств электронной идентификации. Об этом сообщили в ведомстве.



«Соответствующий проект закона, разработанный в оборонном ведомстве, одобрил Кабинет министров», — говорится в сообщении.





Основные предложения:



- разрешить становиться на военный учет призывников и уточнять персональные данные по электронной идентификации в сервисе «Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста»;



- ликвидировать комиссии для взятия на военный учет призывников;



- отменить прохождение медицинского осмотра при взятии граждан на военный учет;



- уточнить положения о военном учете женщин, изъявивших желание проходить базовую военную службу.



Напомним, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне, нардеп Федор Вениславский подтвердил, что в Украине действует директива, которая позволяет мобилизовать мужчин 50−60 лет исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.