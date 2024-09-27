Міноборони може дозволити ставати на військовий облік онлайн: деталі

У міністерстві оборони розробили законопроєкт, який пропонує дозволити призовникам ставати на військовий облік онлайн. Зокрема, за допомогою засобів електронної ідентифікації. Про це повідомили у відомстві.



«Відповідний проєкт закону, розроблений в оборонному відомстві, схвалив Кабінет міністрів», — йдеться у повідомленні.





Основні пропозиції:



- дозволити ставати на військовий облік призовників та уточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі «Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста»;



- ліквідувати комісії для взяття на військовий облік призовників;



- скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік;



- уточнити положення щодо військового обліку жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу.



Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони нардеп Федір Вениславський підтвердив, що в Україні діє директива, яка дозволяє мобілізувати чоловіків 50-60 років виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням.