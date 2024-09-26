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В комитете ВР подтвердили, что ограничена мобилизация мужчин старше 50 лет

26 сентября 2024, 14:17

В комитете ВР подтвердили, что ограничена мобилизация мужчин старше 50 лет

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне, нардеп Федор Вениславский подтвердил, что в Украине действует директива, которая позволяет мобилизовать мужчин 50−60 лет исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.

В комментарии украинскому изданию Liga Вениславский сообщил, что в директиве Командования Сухопутных сил есть положение, которое ограничивает мобилизацию мужчин в возрасте 50−60 лет.

Нардеп отметил, что такой подход — общая позиция военного руководства.

Мобилизовать после 50 лет будут только тех, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности, подчеркнул Вениславский.

Напомним, 23 сентября нардеп от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко заявил, что командование Сухопутных войск ВСУ выдало директиву, которая предусматривает мобилизацию мужчин в возрасте 50−60 лет только по отдельному мобилизационному распоряжению.

По словам Гончаренко, в директиве от 19 сентября говорится о мобилизации мужчин в возрасте от 25 до 49 лет, то есть мобилизация военнообязанных 50−60 лет возможна только по отдельному мобилизационному распоряжению.

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