В комитете ВР подтвердили, что ограничена мобилизация мужчин старше 50 лет

Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне, нардеп Федор Вениславский подтвердил, что в Украине действует директива, которая позволяет мобилизовать мужчин 50−60 лет исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.



В комментарии украинскому изданию Liga Вениславский сообщил, что в директиве Командования Сухопутных сил есть положение, которое ограничивает мобилизацию мужчин в возрасте 50−60 лет.



Нардеп отметил, что такой подход — общая позиция военного руководства.

Мобилизовать после 50 лет будут только тех, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности, подчеркнул Вениславский.



Напомним, 23 сентября нардеп от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко заявил, что командование Сухопутных войск ВСУ выдало директиву, которая предусматривает мобилизацию мужчин в возрасте 50−60 лет только по отдельному мобилизационному распоряжению.



По словам Гончаренко, в директиве от 19 сентября говорится о мобилизации мужчин в возрасте от 25 до 49 лет, то есть мобилизация военнообязанных 50−60 лет возможна только по отдельному мобилизационному распоряжению.