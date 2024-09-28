Краматорску сегодня исполнилось 156 лет

Центр Краматорска. Фото: Alexey Poddubny/discover.ua

Краматорск Донецкой области сегодня, 28 сентября, отмечает День города. Ему исполнилось 156 лет. Статус города областного подчинения Краматорск получил в 1932 году.



История становления города началась в конце 19-го столетия, когда на его территории построили механический завод. Он продолжает свое существование и по сей день — это Старокраматорский машиностроительный завод.

В 2015 году Краматорск стал временным областным центром вместо оккупированного Донецка. Здесь сосредоточены административные центры Донетчины. А российские войска не оставляют попытки захватить город, называя его частью «ДНР».



Краматорск ежедневно подвергается российским обстрелам. Так, в ночь на 28 сентября горожане слышали взрывы. Подробности уточняются.