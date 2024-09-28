Краматорську сьогодні виповнилося 156 років

Центр Краматорська. Фото: Alexey Poddubny/discover.ua

Краматорськ Донецької області сьогодні, 28 вересня, відзначає День міста. Йому виповнилося 156 років. Статус міста обласного підпорядкування Краматорськ отримав у 1932 році.



Історія становлення міста почалася наприкінці 19-го століття, коли на його території збудували механічний завод. Він продовжує своє існування і донині — це Старокраматорський машинобудівний завод.

В 2015 році Краматорськ став тимчасовим обласним центром замість окупованого Донецька. Тут зосереджено адміністративні центри Донеччини. А російські війська не залишають спроби захопити місто, називаючи його частиною «ДНР».



Краматорськ щодня зазнає російських обстрілів. Так, у ніч проти 28 вересня городяни чули вибухи. Подробиці уточнюються.