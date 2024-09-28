Обстріл Донеччини: російські війська вдарили по міськраді у Добропіллі та житлових будинках

На Донеччині за добу від російських обстрілів постраждали населені пункти трьох районів. Про пошкодження цивільної інфраструктури розповіли у Донецькій обласній військовій адміністрації та прокуратурі.



У Кураховому уражено приватний сектор та промзона. Пошкоджено приватні будинки в Курахівці та Гірнику, адмінбудівлю в Островському та підприємство у Далекому. У Добропіллі поранено 7 осіб, пошкоджено 2 адмінбудівлі та 7 будинків. У Святогорівці пошкоджено підприємство. У Мирнограді поранено людину. У Покровську пошкоджено будинок, ще 1 — у Троянді.



У Новому Лиманської громади загинула людина, пошкоджено 3 будинки та 2 нежитлові будівлі. У Краматорську пошкоджено 6 будинків та промислову будівлю. В Іллінівці пошкоджено 2 об'єкти, ще 9 — у Степанівці. У Костянтинівці поранено 2 особи, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, кав'ярню та 89 торгових точок.

У Часовоярській громаді пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку та 3 промислові будівлі.

За добу окупанти 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2555 осіб, у тому числі 142 дитини.

Як зазначили в обласній прокуратурі, у Добропіллі під ударом російської армії опинився центр міста із щільною житловою забудовою.

Снаряди потрапили по багатоквартирних та приватних будівлях, де у своїх будинках було поранено 7 людей.

П'ятеро чоловіків віком від 30 до 79 років, 72-річну дружину одного з них та ще одну жінку 65 років відвезли до лікарні. У них діагностовано мінно-вибухову, черепно-мозкову травми, струс головного мозку, колото-різані рани.

Окрім житлових будинків, частину яких охопила пожежа, пошкоджено адмінбудівлю та гараж.

Судячи з фото обласної прокуратури, у Добропіллі пошкоджено будівлю міськради.