В результате обстрела Мирнограда ранен мужчина

Российские захватчики в пятницу, 27 сентября, обстреляли Мирноград Донецкой области. Есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«ВС РФ, вероятно, из артиллерии атаковали город Мирноград, в результате чего получил проникающие ранения тела 51-летний мужчина», — говорится в сообщении.



Кроме того, в прокуратуре отметили, что оккупанты в пятницу, 27 сентября, нанесли несколько ударов по Константиновке с различных видов вооружения.



Телесные повреждения получили 4 жителей — женщины в возрасте 37 и 61 год и двое 36 и 67-летние мужчины. Пострадавшие находились вблизи торговых объектов и по месту жительства. В городе повреждены частные и многоквартирный дом, торговые объекты, кафе и магазин.



Кроме того, под прицел оккупантов попал микрорайон Высоко-Ивановка Славянской ОТГ. Предварительно, враг обстрелял его с использованием «УМПБ Д-30 СН». Минно-взрывные травмы, перелом и сотрясение головного мозга получила супружеская пара.





Начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).