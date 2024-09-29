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Мариуполю сегодня исполнилось 246 лет

29 сентября 2024, 13:53

Мариуполю сегодня исполнилось 246 лет

Мариуполь отмечает День города. Фото: открытые источники Мариуполь отмечает День города. Фото: открытые источники

В последний день сентября День города отмечает несокрушимый город Мариуполь. Эту дату городской совет назначил в 2018 году к празднованию 240-летия города.

Десять лет назад, 13 июня 2014-го, Мариуполь был освобожден от российских оккупантов, тогда город был в оккупации месяц. С начала полномасштабной войны Мариуполь был захвачен захватчиками, однако Украина надеется вернуть его под свой контроль.



«Мариуполь — это больше, чем здания и дороги. Мариуполь - это каждый из нас. Несмотря на оккупацию, наш город живет в сердцах людей, которые не потеряли веру и любовь к своему дому. Наш дух крепок, а громада сохранена и остается единой. Мы поддерживаем друг друга, волонтерим и работаем над проектами восстановления. Мы обязательно победим и вернемся домой. Мариуполь снова станет тем местом, где царит мир, развитие и жизнь!», — отметил мэр города Вадим Бойченко.

В начале XVI века на месте современного Мариуполя находилась пограничная казацкая крепость Кальмиус. В 1734 году поселение при крепости стало центром Кальмиусской паланки Запорожской Сечи. В 1778 году бывший центр паланки превращается в город Павловск. В те же времена в город начали приезжать на поселение греки, которые до того жили в Крыму. Так, Кальмиус стал не только казацким городом, но и центром греческой диаспоры региона. Именно греки нарекли город Мариуполем — город Марии.



В Мариуполе действовали 56 промышленных предприятий, в частности, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. Именно в этом комбинате находились украинские военные и гражданские в начале широкомасштабного вторжения РФ.

Напомним, 28 сентября Краматорск отмечает День города. Ему исполнилось 156 лет. Статус города областного подчинения Краматорск получил в 1932 году.

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