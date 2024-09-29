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Маріуполю сьогодні виповнилося 246 років

29 вересня 2024, 13:53

Маріуполю сьогодні виповнилося 246 років

Маріуполь відзначає День міста. Фото: відкриті джерела Маріуполь відзначає День міста. Фото: відкриті джерела

В останню неділю вересня День міста відзначає незламне місто Маріуполь. Цю дату міська рада призначила у 2018 році до відзначення 240-річчя міста.

Десять років тому, 13 червня 2014 року, Маріуполь було звільнено від російських загарбників, тоді місто було в окупації місяць. З початку повномасштабної війни Маріуполь був захоплений, проте Україна сподівається повернути його під свій контроль.



«Маріуполь — це більше, ніж будинки та дороги. Маріуполь — це кожен із нас. Попри окупацію, наше місто живе в серцях людей, які не втратили віри та любові до свого будинку. Наш дух міцний, а громада збережена і залишається єдиною. Ми підтримуємо один одного, волонтеримо та працюємо над проектами відновлення. Ми обов'язково переможемо та повернемося додому. Маріуполь знову стане тим місцем, де панує мир, розвиток та життя!», — зазначив мер міста Вадим Бойченко.

На початку XVI століття на місці сучасного Маріуполя знаходилася прикордонна козацька фортеця Кальміус. 1734 року поселення при фортеці стало центром Кальміуської паланки Запорізької Січі. У 1778 році колишній центр паланки перетворюється на місто Павловськ. У ті ж часи в місто почали приїжджати на поселення греки, які жили до того в Криму. Так, Кальміус став не лише козацьким містом, а й центром грецької діаспори регіону. Саме греки назвали місто Маріуполем — місто Марії.



У Маріуполі діяли 56 промислових підприємств, зокрема Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча. Саме у цьому комбінаті перебували українські військові та цивільні на початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, 28 вересня Краматорськ відзначає День міста. Йому виповнилося 156 років. Статус міста обласного підпорядкування Краматорськ отримав у 1932 році.

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