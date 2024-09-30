В оккупированном Донецке отопительный сезон под срывом — Сопротивление

Во временно захваченном Россией Донецке может не начаться отопительный сезон. Главной причиной является отказ работников котельных выходить на работу из-за невыплаченной зарплаты. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«У работников котельных временно оккупированной Донетчины терпение лопнуло. Из-за многомесячных задержек выплаты зарплат они перестали выходить на работу. Поэтому подготовка котельных к новому отопительному сезону, который должен был бы начаться через пару недель, не ведется», — говорится в сообщении.



Как отмечается, большинство теплосетей в аварийном состоянии, а котлы — в не рабочем состоянии.



Ранее мы писали, что советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что ни Мариуполь, ни Волноваха к зиме не готовы. Мариуполь только начал замену теплотрасс от новой котельной на Левобережье и не успеет до октября. Снова большая часть района будет без центрального теплоснабжения. Такая же история по Центральному району. Общую готовность оценили в 60%. На практике, сколько людей будет обогреваться электричеством — неизвестно.