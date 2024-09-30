В окупованому Донецьку опалювальний сезон під зривом — Спротив

У тимчасово захопленому Росією Донецьку може не розпочатися опалювальний сезон. Головною причиною є відмова працівників котелень виходити на роботу через невиплачену зарплату. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



«У працівників котелень тимчасово окупованої Донеччини терпець увірвався. Через багатомісячні затримки виплати зарплат вони перестали виходити на роботу. Відтак підготовка котелень до нового опалювального сезону, який мав би розпочатися за пару тижнів, не ведеться», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, більшість тепломереж в аварійному стані, а котли — у не робочому стані.



Раніше ми писали, що радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що ні Маріуполь, ні Волноваха до зими не готові. Маріуполь лише розпочав заміну теплотрас від нової котельні на Лівобережжі та не встигне до жовтня. Знову більшість району буде без центрального теплопостачання. Така сама історія щодо Центрального району. Загальну готовність оцінили у 60%. На практиці скільки людей обігріватиметься електрикою — невідомо.