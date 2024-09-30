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По 44 в день: РФ щодня у вересні атакувала Україну дронами-камікадзе

30 вересня 2024, 16:44

По 44 в день: РФ щодня у вересні атакувала Україну дронами-камікадзе

Росія вдарила по Одеській області безпілотниками 27 вересня. Фото: Олег Кіпер Росія вдарила по Одеській області безпілотниками 27 вересня. Фото: Олег Кіпер

Російська армія щодня у вересні запускала по Україні ударні дрони-камікадзе. Усього ППО збила 1107. Про це передає АрміяІнформ.

«Всього ворог випустив по Україні 1339 ударних БПЛА типу «шахед», з яких було збито 1107, а ще деяку частину придушено засобами РЕБ. У вересні не було жодного дня без пусків «шахедів», — йдеться у повідомленні.



Видання підрахувало, що в середньому російські окупанти запускали по 44 БПЛА, найбільше було запущено 14 вересня — 76 «шахедів», ППО збила — 72.

До речі, у ніч проти 30 вересня Російська Федерація атакувала Україну за допомогою трьох ракет різних типів і 73 ударних дронів. Силам та засобам ППО вдалося збити одну керовану ракету та 67 «шахедів».

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський розповів, що з 22 по 29 вересня російські військові атакували Україну за допомогою 900 авіаційних бомб, 300 ударних дронів-камікадзе та понад 40 ракет різних типів.

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