По 44 в день: РФ щодня у вересні атакувала Україну дронами-камікадзе

Росія вдарила по Одеській області безпілотниками 27 вересня. Фото: Олег Кіпер

Російська армія щодня у вересні запускала по Україні ударні дрони-камікадзе. Усього ППО збила 1107. Про це передає АрміяІнформ.



«Всього ворог випустив по Україні 1339 ударних БПЛА типу «шахед», з яких було збито 1107, а ще деяку частину придушено засобами РЕБ. У вересні не було жодного дня без пусків «шахедів», — йдеться у повідомленні.





Видання підрахувало, що в середньому російські окупанти запускали по 44 БПЛА, найбільше було запущено 14 вересня — 76 «шахедів», ППО збила — 72.



До речі, у ніч проти 30 вересня Російська Федерація атакувала Україну за допомогою трьох ракет різних типів і 73 ударних дронів. Силам та засобам ППО вдалося збити одну керовану ракету та 67 «шахедів».



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський розповів, що з 22 по 29 вересня російські військові атакували Україну за допомогою 900 авіаційних бомб, 300 ударних дронів-камікадзе та понад 40 ракет різних типів.