Ночью ПВО сбила 1 ракету и 67 дронов-камикадзе — Воздушные силы

ПВО сбила 1 ракету и 67 дронов. Фото: Воздушные силы

Российская Федерация в ночь на 30 сентября в очередной раз атаковала Украину с помощью трех ракет разных типов и 73 ударных дронов. Силам и средствам ПВО удалось сбить одну управляемую ракету и 67 «шахедов». Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 30 сентября 2024 года (с 19:00 29.09 по 08:00 30.09) враг нанес удар по Украине ракетами различных типов и ударными БПЛА. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 76-ти средств воздушного нападения противника», — говорится в сообщении.



В частности, Россия запустила одну баллистическую ракету «Искандер-М» из оккупированного Крыма, одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 из оккупированной Запорожской области, одну противорадиолокационную ракету Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, а также 73 ударные БпЛА типа «Shahed» из районов Курск, Ейск, Орел — РФ.



Украинская противовоздушная оборона сбила одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 67 ударных БпЛА типа «Shahed» в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.



Кроме того, в Воздушных силах добавили, что один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три — локально потеряно в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ. Один БПЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа.



Ранее мы писали, что за 29 сентября в Донецкой области под российскими обстрелами погибли двое мирных жителей. Это произошло в поселках Лисовка и Шевченко.