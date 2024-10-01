РФ атаковала Запорожье авиабомбами: есть жертва и пострадавшие

Россияне атаковали Запорожье. Фото: Иван Федоров

1 октября российские захватчики в очередной раз нанесли удары по Запорожью КАБами. Под удар попали объекты инфраструктуры и жилые дома. По состоянию на 12:52 известно об одном погибшем и шести пострадавших. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.



По его словам, россияне нанеси шесть ударов авиационными бомбами.



«Повреждены многоэтажки и частные дома. Есть попадания в объекты инфраструктуры. Шестеро раненых и один погибший», — отметил он.

Обновление (13:24). По словам Федорова, количество пострадавших увеличилось до девяти человек.



Кроме того, повреждены многоэтажки и частные дома в Коммунарском районе.



Обновлено (13:57). За помощью к медикам обратился 21 человек, среди пострадавших — 12-летний ребенок. Продолжается разбор завалов и ликвидация последствий ударов.





Ранее мы писали, что 29 сентября РФ нанесла массированные удары с помощью авиационных бомб по Запорожью. 16 человек получили ранения.