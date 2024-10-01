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РФ атаковала Запорожье авиабомбами: есть жертва и пострадавшие

01 октября 2024, 12:56

РФ атаковала Запорожье авиабомбами: есть жертва и пострадавшие

Россияне атаковали Запорожье. Фото: Иван Федоров Россияне атаковали Запорожье. Фото: Иван Федоров

1 октября российские захватчики в очередной раз нанесли удары по Запорожью КАБами. Под удар попали объекты инфраструктуры и жилые дома.  По состоянию на 12:52 известно об одном погибшем и шести пострадавших. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, россияне нанеси шесть ударов авиационными бомбами.

«Повреждены многоэтажки и частные дома. Есть попадания в объекты инфраструктуры. Шестеро раненых и один погибший», — отметил он.

Обновление (13:24). По словам Федорова, количество пострадавших увеличилось до девяти человек.

Кроме того, повреждены многоэтажки и частные дома в Коммунарском районе.

Обновлено (13:57). За помощью к медикам обратился 21 человек, среди пострадавших — 12-летний ребенок. Продолжается разбор завалов и ликвидация последствий ударов.



Ранее мы писали, что 29 сентября РФ нанесла массированные удары с помощью авиационных бомб по Запорожью. 16 человек получили ранения. 

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