РФ атакувала Запоріжжя авіабомбами: є жертва та постраждалі

Росіяни атакували Запоріжжя. Фото: Іван Федоров

1 жовтня російські загарбники вкотре завдали ударів по Запоріжжю КАБами. Під удар потрапили об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Станом на 12:52 відомо про одного загиблого та шістьох постраждалих. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.



За його словами, росіяни завдали шість ударів авіаційними бомбами.



«Пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучення в об'єкти інфраструктури. Шестеро поранених та один загиблий», — зазначив він.

Оновлення (13:24). За словами Федорова, кількість постраждалих збільшилася до дев'яти осіб.



Крім того, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки у Комунарському районі.



Оновлено (13:57). По допомогу до медиків звернулася 21 людина, серед постраждалих — 12-річна дитина. Триває розбір завалів і ліквідація наслідків ударів.





Раніше ми писали, що 29 вересня РФ завдала масованих ударів за допомогою авіаційних бомб по Запоріжжю. 16 людей отримали поранення.