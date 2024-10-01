Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

За день на оккупированной Луганщине выгорело более 766 гектаров лесостепи

01 октября 2024, 12:40

За день на оккупированной Луганщине выгорело более 766 гектаров лесостепи

За день на оккупированной Луганщине выгорело более 766 гектаров лесостепи

Из-за ветреной сухой погоды количество ландшафтных пожаров на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей продолжает увеличиваться. 

Так, 30 сентября из 106 возгораний на Луганщине 95 возникли в экосистеме. Выгорел сухостой, кустарник, камыш, мусор, лесопосадка общей площадью более 766 гектаров. Об этом завили в спасательной службе при группировке «ЛНР». 

Больше всего пострадали территории в районе Краснодона, Перевальска и Свердловска.

В Кировском, Ровеньковском, Славяносербском, Первомайском, Краснолучском, Брянковском, Свердловском, Новоайдарском, Краснодонском районах от огня пострадал частный сектор.

В Старобешевском районе Донецкой области 30 сентября также разгорелся крупный ландшафтный пожар. На открытой территории загорелась сухая трава. В итоге огонь подобрался к дачным домам. Повреждены несколько хозпостроек, гаражей и нежилых домов. 

Погибших и пострадавших нет.

Как сообщалось, в оккупированном Луганске днем 1 октября возник крупный пожар. Плотное задымление видно из разных точек города.

На востоке страны высокая пожароопасность сохранится еще минимум два дня.

ТЕГИ

Места
Луганская область Донецкая область
Организации
ДНР ЛНР
Прочее
Пожар

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:40
За день на оккупированной Луганщине выгорело более 766 гектаров лесостепи
12:03
В Луганской области оккупанты задержали еще одного «шпиона»
11:49
В оккупированном Луганске — крупный пожар
09:40
«ДНР» заключила в колонию на пожизненный срок еще одного украинского военнопленного
09:05
«ДНР»: В оккупированной Горловке среди раненых и погибших от обстрелов есть подростки и ребенок
23:00
Главное за день: Под Покровском захвачены два села. Паспорт РФ - последствия для украинцев
16:25
Московский суд отправил в тюрьму на пожизненный срок мужчину, обвиненного в покушении на пропагандиста Прилепина
15:50
Путин снова не приехал в оккупацию — речь о «воссоединении» он зачитал по видеосвязи
15:17
В оккупированном Донецке отопительный сезон под срывом — Сопротивление
15:10
Прокуратура сообщила о подозрении еще одному луганчанину, который сотрудничает с оккупантами
14:10
На оккупированной части Донецкой области снова растет количество пожаров
11:01
На оккупированной Луганщине из-за пожара обезвожено несколько сел, людей эвакуируют
10:45
«Жовта стрічка» и Dovidka.info запускают сервис «Ти в Україні» для украинцев в оккупации
09:30
Оккупанты снова ищут поджигателей степей и лесов на Луганщине
08:56
«ДНР» заявила о ранении шести человек на территории оккупированной Донетчины
23:00
Главное за день: Более 10 ударов по Запорожью. Проблемы с фортификациями на Донетчине
13:53
Мариуполю сегодня исполнилось 246 лет
23:47
Армия РФ продвинулась на Покровском и Кураховской направлениях — DeepState
22:00
Главное за день: Удар по больнице в Сумах. В России убили генерала
15:29
Семьям в оккупации выплачивают пособие, если они усыновляют детей с гражданством РФ
все новости
13:39
Из Краматорска в Святогорск на автобусе: в Донецкой области запустили новый междугородний маршрут
12:56
РФ атаковала Запорожье авиабомбами: есть жертва и пострадавшие
12:40
За день на оккупированной Луганщине выгорело более 766 гектаров лесостепи
12:32
РФ обстреляла подстанцию и обесточила линию питания Запорожской АЭС
12:03
В Луганской области оккупанты задержали еще одного «шпиона»
11:49
В оккупированном Луганске — крупный пожар
11:44
С 1 октября «Новая почта» увеличила тарифы: детали
11:15
В Угледар, Торецк и еще несколько городов Донетчины уже не доезжает гуманитарная помощь — ситуация крайне сложная
10:59
Оккупанты ударили по рынку в центре Херсона: есть погибшие и пострадавшие
10:46
Армия РФ за сутки более 30 раз атаковали Донецкую область — Филашкин
10:30
В Украине могут реконструировать закрытые школы, чтобы поселить туда переселенцев
09:59
За минувшие сутки армия РФ дважды обстреляла Покровск: есть повреждения
09:40
«ДНР» заключила в колонию на пожизненный срок еще одного украинского военнопленного
09:20
Ночной обстрел Украины: ПВО сбила 29 дронов-камикадзе
09:05
«ДНР»: В оккупированной Горловке среди раненых и погибших от обстрелов есть подростки и ребенок
08:47
В Минобороны начата реформа системы закупок
08:25
На Донетчине за сутки от российских обстрелов погибли два человека
23:25
Украина может пройти зиму без отключений света. Какие условия
23:00
Главное за день: Под Покровском захвачены два села. Паспорт РФ - последствия для украинцев
22:51
ВСУ отбили штурм армии РФ на Луганщине: уничтожена техника оккупантов, в частности танки и «Солнцепек»
все новости
ВИДЕО
Россияне атаковали Запорожье. Фото: Иван Федоров РФ атаковала Запорожье авиабомбами: есть жертва и пострадавшие
01 октября, 12:56
Удар FPV-дрона по квадроциклу с российским военкором Денисом Кулагой. Фото: кадр из видео Под Часов Яром ранен российский «военкор»: в его квадроцикл ударил FPV-дрон
30 сентября, 15:51
Россияне атаковали Запорожье 29 сентября. Фото: Иван Федоров РФ за неделю применила против Украины 900 КАБов и 300 дронов-камикадзе — Зеленский
29 сентября, 14:33
Военный Нацгвардии уничтожил танк россиян. Фото: Александр Пивненко Военный Нацгвардии уничтожил российский танк из ПТРК «Javelin»
29 сентября, 12:17
Россияне атаковали Запорожье. Фото: ГСЧС РФ нанесла по Запорожью более 10 авиаударов: разрушены дома, есть пострадавшие
29 сентября, 09:40
В сети опубликовали видеокадры удара российской авиабомбы по многоэтажному дому в Краматорске 25 сентября. Фото: Новости Донбасса В сети появилось видео удара по многоэтажке в Краматорске 25 сентября
27 сентября, 15:30
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор