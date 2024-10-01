За день на оккупированной Луганщине выгорело более 766 гектаров лесостепи

Из-за ветреной сухой погоды количество ландшафтных пожаров на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей продолжает увеличиваться.



Так, 30 сентября из 106 возгораний на Луганщине 95 возникли в экосистеме. Выгорел сухостой, кустарник, камыш, мусор, лесопосадка общей площадью более 766 гектаров. Об этом завили в спасательной службе при группировке «ЛНР».



Больше всего пострадали территории в районе Краснодона, Перевальска и Свердловска.



В Кировском, Ровеньковском, Славяносербском, Первомайском, Краснолучском, Брянковском, Свердловском, Новоайдарском, Краснодонском районах от огня пострадал частный сектор.



В Старобешевском районе Донецкой области 30 сентября также разгорелся крупный ландшафтный пожар. На открытой территории загорелась сухая трава. В итоге огонь подобрался к дачным домам. Повреждены несколько хозпостроек, гаражей и нежилых домов.



Погибших и пострадавших нет.



Как сообщалось, в оккупированном Луганске днем 1 октября возник крупный пожар. Плотное задымление видно из разных точек города.



На востоке страны высокая пожароопасность сохранится еще минимум два дня.