За день на окупованій Луганщині вигоріло понад 766 га лісостепу

Через вітряну суху погоду кількість ландшафтних пожеж на окупованій території Луганської та Донецької областей продовжує збільшуватися.



Так, 30 вересня зі 106 спалахів на Луганщині 95 виникли в екосистемі. Вигорів сухостій, чагарник, очерет, сміття, лісопосадка загальною площею понад 766 га. Про це повідомили в рятувальній службі при угрупуванні «ЛНР».



Найбільше постраждали території у районі Краснодона, Перевальська та Свердловська.



У Кіровському, Ровеньківському, Слов'яносербському, Першотравневому, Краснолучському, Брянківському, Свердловському, Новоайдарському, Краснодонському районах від вогню постраждав приватний сектор.



У Старобешівському районі Донецької області 30 вересня також спалахнула велика ландшафтна пожежа. На відкритій території спалахнула суха трава. У результаті вогонь підібрався до дачних будинків. Пошкоджено кілька господарських будівель, гаражів та нежитлових будинків.



Загиблих та постраждалих немає.



Як повідомлялося, в окупованому Луганську вдень 1 жовтня виникла велика пожежа. Щільне задимлення видно із різних точок міста.



На сході країни висока пожежна небезпека збережеться ще мінімум два дні.