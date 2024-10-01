Жестокость и насилие на регулярной основе: в ООН описали условия содержания украинских военнопленных

Российские власти подвергают украинских военнопленных широкомасштабным и систематическим пыткам и жестокому обращению. Об этом сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль.



Она рассказала, что с февраля 2022 года ее команда провела интервью с 377 украинскими военнопленными, освобожденными из плена, и 434 российскими военнопленными, которые удерживались в Украине.



Представители обеих сторон заявили, что к ним применялось насилие.



169 украинских военнопленных за последние 18 месяцев сообщили о жестоких избиениях, ударах электрическим током, удушении, применении электрошокера, принуждении к длительному пребыванию в стрессовых позах, лишении сна, имитации казней, угрозах и унижениях. Также 68% сообщили о случаях сексуального насилия.



Пытки и жестокое обращение происходили на всех этапах пребывания в плену — во время допросов, прибытия в места интернирования, ежедневных дел, а также ужасных условий интернирования.



«Такие нарушения были зафиксированы во многих местах интернирования как на оккупированных территориях, так и в самой Российской Федерации, что свидетельствует об устойчивой тенденции жестокого обращения», — подчеркнула Белль.



Условия содержания, как правило, были плохими, большинство военнопленных сообщали о недостатке еды, отсутствии медицинской помощи, переполненности камер и плохих санитарных условиях.



Мониторинговая миссия ООН зафиксировала смерть 10 украинских военнопленных — они погибли в результате пыток, ненадлежащих условий содержания или отсутствия надлежащей медицинской помощи.



В миссии пришли к выводу, что это скоординированные действия различных государственных структур РФ, а не единичные случаи.



На это указывают такие признаки:

Нарушения прав военнопленных происходили ежедневно, но их приостанавливали кануне проверок, значит руководители учреждений были осведомлены о пытках и жестоком обращении.

Российские общественные деятели публично призывали к бесчеловечному обращению и казням украинских военнопленных, используя дегуманизирующую лексику в государственных медиа и публичных заявлениях.

Гарантии, которые должны были бы защитить военнопленных от пыток, такие как регулярное медицинское обслуживание, возможность контакта с родственниками, надзор и доступ независимых наблюдателей, часто отсутствовали или были неэффективны.

«Что касается российских военнопленных, более половины (104 из 205), опрошенных с марта 2023 года, сообщили о пытках или жестоком обращении со стороны украинских властей, почти во всех случаях на начальных этапах пребывания в плену. Методы включали жестокие избиения, угрозы насилием, а в отдельных случаях — применение электрического тока. Десять военнопленных также сообщили о сексуальном насилии», — отметила Белль.

Ранее российские солдаты совершили очередное военное преступление на передовой — казнили мечом безоружного украинского военнопленного.



Также известно, что российские военные убили украинского военнопленного, отрезав ему голову и конечности.