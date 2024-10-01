Жорстокість та насильство на регулярній основі: в ООН описали умови утримання українських військовополонених

Російська влада піддає українських військовополонених широкомасштабним і систематичним тортурам та жорстокому поводженню. Про це повідомила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.



Вона розповіла, що з лютого 2022 року її команда провела інтерв'ю з 377 українськими військовополоненими, звільненими з полону, та 434 російськими військовополоненими, які утримувалися в Україні.



Представники обох сторін заявили, що до них застосовувалося насильство.



169 українських військовополонених за останні 18 місяців повідомили про жорстокі побиття, удари електричним струмом, задушення, застосування електрошокера, примушення до тривалого перебування у стресових позах, позбавлення сну, імітацію страт, погрози та приниження. Також 68% повідомили про випадки сексуального насильства.



Катування та жорстоке поводження відбувалися на всіх етапах перебування у полоні — під час допитів, прибуття до місць інтернування, щоденних справ, а також жахливих умов інтернування.



«Такі порушення були зафіксовані в багатьох місцях інтернування як на окупованих територіях, так і в самій Російській Федерації, що свідчить про стійку тенденцію жорстокого поводження», — наголосила Белль.



Умови утримання, як правило, були поганими, більшість військовополонених повідомляли про нестачу їжі, відсутність медичної допомоги, переповненість камер та погані санітарні умови.



Моніторингова місія ООН зафіксувала смерть 10 українських військовополонених — вони загинули внаслідок тортур, неналежних умов утримання або відсутності належної медичної допомоги.



У місії дійшли висновку, що це скоординовані дії різних державних структур РФ, а не поодинокі випадки.



На це вказують такі ознаки:

Порушення прав військовополонених відбувалися щодня, але їх припиняли напередодні перевірок, отже керівники установ були обізнані про тортури та жорстоке поводження.

Російські громадські діячі публічно закликали до нелюдського поводження і страт українських військовополонених, використовуючи дегуманізуючу лексику в державних медіа та публічних заявах.

Гарантії, які мали б захистити військовополонених від тортур, такі як регулярне медичне обслуговування, можливість контакту з родичами, нагляд та доступ незалежних спостерігачів, часто були відсутні або були неефективними.

«Що стосується російських військовополонених, більша частина (104 з 205), опитаних з березня 2023 року, повідомили про тортури або жорстоке поводження з боку української влади, майже у всіх випадках на початкових етапах перебування в полоні. Методи включали жорстокі побиття, загрози насильством, а в окремих випадках — застосування електричного струму. Десять військовополонених також повідомили про сексуальне насильство», — зазначила Белль.

Раніше російські солдати скоїли черговий воєнний злочин на передовій — стратили мечем беззбройного українського військовополоненого.



Також відомо, що російські військові вбили українського військовополоненого, відрізавши йому голову та кінцівки.