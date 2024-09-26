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Эксперты ООН рассказали о пытках и насилии против украинцев в российском плену

26 сентября 2024, 15:20

Эксперты ООН рассказали о пытках и насилии против украинцев в российском плену

Пытки и сексуализированное насилие систематически применяются против украинцев в российском плену. Об этом со ссылкой на доклад экспертов ООН пишет немецкое издание BILD.

Отмечается, что 23 сентября исследовательская комиссия ООН опубликовала доклад, согласно которому систематических пыток украинских военных в российском плену становится все больше. 

Председатель комиссии по Украине Эрик Мёсе сообщил на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве, что практически во всех местах содержания пленных «постоянно применяется сексуализированное насилие в качестве пытки». 

Комиссия пришла к выводу, что «пытки используются российскими властями как обычная и приемлемая практика». 

Некоторые пленные, освобожденные в ходе обменов с Россией, публично говорят о пережитом. 

Украинский кикбоксер Алексей Ануля попал в плен в 2022 году и провел там 10 месяцев. За это время он был свидетелем изнасилования и жертвой пыток. В одном лагере для военнопленных охрана увидела его жующим хлеб по дороге в столовую: 

«Меня отвели к стоматологу и приказали вырвать два коренных зуба. Доктор не хотел, но его заставили. Я не виню стоматолога, но это было ужасно. Боль была невыносимой, повсюду была кровь. Стоматолог вынул два зуба, показал их охранникам и спросил, достаточно ли этого», — рассказывает Ануля.

Алексей Ануля после возвращения из российского плена. Фото: BILD

Согласно данным ООН, украинским пленным отказывают в медицинской помощи, а в одной из тюрем врачи участвовали в пытках, сообщил Эрик Мёсе. 

В каждом новом месте заключения новоприбывших избивают. В лагере в Курске Анулю подвергли многочасовому избиению: 

«Все мое тело было фиолетовым. Они сломали мне нос и позвонок. Они били нас по всем частям тела. Им было все равно, сломается ли что-нибудь. Они также избивали гражданских, стариков, больных и женщин в тюрьме».

Пленных также пытают голодом. Алексей Ануля до заключения весил 98 кг, за 10 месяцев он потерял 36 кг в весе и 6 см в росте. В попытке утолить сильный голод он ел червей, бумагу, зубную пасту и мыло, а однажды поймал и съел в камере небольшую крысу. 

По возвращении Ануля был обследован врачами и получил медицинское заключение: 

«Сотрясение мозга, гематома мозга, перелом носа, перелом челюсти, пальцев, двух ключиц, правой лопатки, переломы позвонков, перелом копчика. У меня ушибы всех органов, сломанные рёбра и незалеченная контузия», — сказал бывший военнопленный.

Напомним, среди украинцев, которых удалось вернуть из российского плена 14 сентября 38 военнослужащих Национальной гвардии, 28 — Вооруженных сил Украины. Еще 69 из всех освобожденных участвовали в защите Мариуполя.

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