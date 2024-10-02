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Путин назначил боевика «ДНР» Артема Жогу своим представителем на Урале

02 октября 2024, 22:25

Путин назначил боевика «ДНР» Артема Жогу своим представителем на Урале

Путин назначил боевика «ДНР» Артема Жогу своим представителем на Урале

Российский президент Владимир Путин назначил боевика группировки «ДНР» Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. 

Артем Жога — отец Владимира Жоги — бывшего командира незаконного батальона «Спарта», погибшего в марте 2022 года. До 2016 года этим батальоном командовал Арсен Павлов («Моторола»), который также был ликвидирован на оккупированной территории. 

Владимир Жога был убит в Волновахе 5 марта 2022 года, а карьера его отца стремительно пошла вверх. Впервые с Путиным он встретился 9 мая. Глава РФ вручил Артему Жоге звезду Героя РФ, которую посмертно присудили его сыну. Второй раз бывший славянский бизнесмен приехал в Кремль 30 сентября 2022 года. В тот день там подписывали документы о так называемом «воссоединении» оккупированных территорий с Россией. Вероятно, после этого Артем Жога решил, что политика ему ближе. В 2023 году он присоединился к партии «Единая Россия» и осенью был избран депутатом «Народного совета» группировки «ДНР». 20 сентября он стал главой этого псевдообразования. 

Предыдущий полпред президента в УрФО, Владимир Якушев, в июне стал исполняющим обязанности секретаря генсовета партии «Единая Россия». Ранее этот пост занимал Андрей Турчак.

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